LIVE Musetti-Berrettini | Finale ATP Napoli 2022 in DIRETTA | dalle 15 00 uno storico derby italiano

Per, approdato all'ultimo atto senza lasciare nemmeno un set per strada, è invece la seconda finale in carriera dopo quella raggiunta nel "500" di Amburgo a fine luglio quando poi ha ...... sul meraviglioso campo allestito sul lungomare, in Rotonda Diaz, andrà infatti in scena l'ottava finale tutta italiana a livello ATP della storia ; OA Sport vi offre la DIRETTAdi- ... LIVE Musetti-Kecmanovic 6-3 6-4, ATP Napoli 2022 in DIRETTA: l'azzurro domina e raggiunge Berrettini in finale! Tripudio azzurro a Napoli Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti si sfideranno oggi nella finale del Torneo ATP 250 di Napoli. La sfida tra i due tennisti italiani inizierà alle ore 15 e si potrà seguire anche in diretta TV in ch ...La miglior finale possibile in uno scenario unico. Sarà una sfida tutta tricolore - la settima nell’Era Open (1968) - ad assegnare oggi pomeriggio ...