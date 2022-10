LIVE MotoGP | GP Malesia 2022 in DIRETTA | risultati warm-up Dalle 9 00 sfida rovente tra Bagnaia e Quartararo

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.10 Grazie amici di OA Sport per averci seguito, appuntamento ora alle 9.00 per il GP della. Un saluto a tutti! 5.08 Zarco e Ducati, invece, concludono in vetta un-up oltremodo interessante, unache ci proietta verso il penultimo atto di un Mondiale ricco d’emozioni. 5.06 Ci sarà da divertirsi in quel di Sepang tra qualche ora,ha infatti la prima occasione per diventare matematicamente campione del mondo con una gara d’anticipo. Terzo posto oggi per, diciassettesimo per. 5.03 Cala il sipario sul-up del Gran Premio della. Di seguito i tempi: 1 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 2’02.442 9 9 329.2 2 93 Marc ...