LIVE MotoGP | GP Malesia 2022 in DIRETTA | Quartararo si lancia all’inseguimento di Bagnaia

(Di domenica 23 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-14 Continua ad allungare uno scatenato Martin, ora ha 1?3 susta dando tutto e si porta a 2?7 dalla coppia italiana. -15 Marquez sta facendo da tappo alle due Suzuki ed a Bezzecchi. -15 Martin è in fuga ormai. Lo spagnolo comanda con 1?2 sue Bastianini. 4°a 4?1, poi Marquez, Mir, Rins, Bezzecchi, Binder e Morbidelli. 15° Espargarò. -16 Caduta per Nagashima. -16infila Marquez e si prende la quarta posizione. -17 Morbidelli effettua il primo dei due long lap penalty che deve scontare e scivola in decima posizione. -17ha ripreso Marquez, lo spagnolo sta faticando. -17 Martin al comando con 7 decimi sue Bastianini. 4° Marquez a 2?5, 5° ...

Ecco come e quando:Malesia, dove vedere in tv la gara: gli orari Ore 07:58 - Le qualifiche Il sabato non è andato granché bene per i tre leader della classetra errori e orrori. ...di Stefano Belli} DIRETTA/ Qualifichee streaming video: Q2, Martin in pole, i big indietro, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA La direttadi tutte le ...Il racconto in diretta del GP della Malesia, penultimo appuntamento del Mondiale 2022 di MotoGP. Si corre sul circuito di Sepang. Partenza prevista alle ore 9.00 di domenica 23 ottobre 2022.Di Paolo Lorenzi Il leader del Mondiale Pecco Bagnaia beffato da Bezzecchi «Errore mio», ma la Ducati viaggia meglio della Yamaha. Resta ancora il terzo turno di libere per evitare… Leggi ...