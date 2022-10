LIVE MotoGP | GP Malesia 2022 in DIRETTA | BAGNAIA TRIONFA! 2 punti per vincere il Mondiale!

(Di domenica 23 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANDO L’ULTIMA GARA A VALENCIA: PROGRAMMA, ORARIO, TV, STREAMING ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LA CRONACA DELLA GARA 9.54 I piazzamenti degli altri italiani: 11° Morbidelli, ritirati Di Giannantonio e Marini. 9.53 Aleix Espargarò ha concluso in decima posizione, alzando bandiera bianca per il Mondiale. 9.52 Oggiha dimostrato di essere un campione vero. Ha gestito una tensione immane, aveva tutto da perdere. Eppure ha trionfato partendo dalla nona posizione: UN VERO SANDOKAN A SEPANG, LA TIGRE DELLA! 9.51 Onore comunque a Quartararo, il francese ha disputato una gara da campione, mostrando una solidità che non si vedeva da tempo. Un terzo posto di sostanza, che tiene accesa la fiammella della speranza. 9.50 258in classifica per, ...

MotoGP Gp Malesia Sepang Gara - Pecco Bagnaia ha vinto il Gran Premio della Malesia classe MotoGP, 19esima e penultima tappa del Motomondiale 2022, disputato al SIC, Sepang International Circuit. Il racconto in diretta del GP della Malesia, penultimo appuntamento del Mondiale 2022 di MotoGP. Si corre sul circuito di Sepang. Partenza prevista alle ore 9.00 di domenica 23 ottobre 2022.