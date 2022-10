LIVE Moto2 | GP Malesia 2022 in DIRETTA | Arbolino vince a Sepang | Ogura cade all’ultimo giro! Fernandez nuovo leader

(Di domenica 23 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADi seguito la top10 all’arrivo: 1 14 T.38:25.233 2 21 A. LOPEZ +11.411 3 96 J. DIXON +11.802 4 37 A.+13.206 5 18 M. GONZALEZ +14.770 6 23 M. SCHROTTER +17.166 7 6 C. BEAUBIER +20.222 8 40 A. CANET +24.279 9 52 J. ALCOBA +24.407 10 54 F. ALDEGUER +24.482 Augustoè arrivato 4° al traguardo, guadagnando due posizioni nell’ultimo giro con un sorpasso su Gonzalez e grazie alla caduta del suo rivale per il titolo. Grandissima vittoria di Tony! ASSURDO!!!!!!!!! Errore inspiegabile del giapponese, scivolato nel tentativo disperato di passare! ...

Sarà ancora una volta un accesissimo duello, con ogni probabilità, a caratterizzare la gara odierna, una sfida affascinante che mette in palio il titolo dellatra Ai Ogura e Augusto Fernandez : il giapponese, che gode di 3,5 punti di vantaggio sullo spagnolo, partirà davanti a tutti in pole position . Il pilota della Red Bull KTM Ajo partirà ...Latorna in pista e lo fa col GP della Malesia, penultimo appuntamento del Mondiale 2022. La classifica piloti è attualmente così composta: Ai Ogura (247 pt.). Augusto Fernandez (243 pt.). Aron ...