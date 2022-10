LIVE Moto2 | GP Malesia 2022 in DIRETTA | alle 7 20 la partenza | Ogura e Fernandez si giocano il Mondiale

OA Sport

Sarà ancora una volta un accesissimo duello, con ogni probabilità, a caratterizzare la gara odierna, una sfida affascinante che mette in palio il titolo dellatra Ai Ogura e Augusto Fernandez : il giapponese, che gode di 3,5 punti di vantaggio sullo spagnolo, partirà davanti a tutti in pole position . Il pilota della Red Bull KTM Ajo partirà ...Ore 09:21 -, la prima fila: Arbolino 2° 1. Ai Ogura (Jpn) Kalex 2'06'405 alla media di 274.1 km/h 2. Tony Arbolino (Ita) Kalex 2'06'488 3. Aron Canet (Esp) Kalex 2'06'652 Ore 09:15 - Intanto, ... LIVE Moto2, GP Malesia 2022 in DIRETTA: gara in tempo reale, Ogura e Fernandez per il Mondiale MotoGP: Ultima sessione di libere in Malesia, Bagnaia dovrà costruire la rimonta dalla 9a casella in griglia, ma Quartararo ed Espargarò partono ancora più dietro. Martìn e Bastianini sognano la fuga ...L'Italia non vince un titolo iridato piloti in MotoGP dal 2009, con Valentino Rossi in Yamaha, mentre la Ducati non festeggia una corona dei piloti dal 2007, con il suo primo e finora unico Mondiale, ...