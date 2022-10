Lina Sastri | chi è | età | carriera | canzoni napoletane | dove vive | marito | figli | oggi | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 23 ottobre 2022)è una famosa attrice e cantante italiana. Nella suacinematografica, ha vinto ben tre volte premio David di Donatello, con le pellicole “Mi manda Picone” del 1984, “Segreti segreti” del 1985 e “L’inchiesta” del 1987. Questo pomeriggio, sarà ospite di Francesca Fialdini nello studio di “Da noi… a ruota libera”, in onda su Rai 1 alle ore 17.20. Parlerà della nuova serie televisiva, firmata Rai, “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”. Infatti, spiegherà il suo personaggio all’interno della fiction: Assunta.: chi è, anni,, all’anagrafe Pasqua, è nata a Napoli il 17 novembre del 1950. E’ nata nel quartiere napoletano Vicaria in via degli Zingari e ha ...