Liga | Griezman fa volare l'Atletico Madrid | 2-1 al Betis e terzo posto In serata il Barcellona

(Di domenica 23 ottobre 2022) Prosegue l'11ª giornata di, con altre cinque partite in programma in questa domenica. Si parte alle 14 con una sfida rovente in...

Calcio in Pillole

... Llorente, Herrera, Kondogbia, Lodi (dal 31' st Lemar); Correa, Joao Felix (dal 31' st). A ... Inviene dal successo esterno per 0 - 3 contro l'Osasuna ed é quarto, a pari merito con il ...... Llorente, Herrera, Kondogbia, Lodi (dal 31' st Lemar); Correa, Joao Felix (dal 31' st). A ... Inviene dal successo esterno per 0 - 3 contro l'Osasuna ed é quarto, a pari merito con il ... Liga, l’Atletico Madrid vince di misura. Griezmann abbatte il Bilbao Milan e Inter pronte a sfidarsi per un nuovo derby di mercato: un attaccante in uscita dalla Liga, occasione low cost ...L'Atletico Madrid di Simeone non riesce ad abbattere il Rayo Vallecano e fallisce l'aggancio al Barcellona in seconda posizione.