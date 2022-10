L’ex ministro della Transizione ecologica Cingolani a Palazzo Chigi | sarà consigliere di Meloni per l’energia

(Di domenica 23 ottobre 2022)diperNel giorno in cui Mario Draghi abbandonaper lasciare il posto a Giorgiae al nuovo governo, c’è qualcuno che resta:Roberto, infatti,neo premier per. La notizia, anticipata nei giorni scorsi dai media, è stata confermata dal diretto interessato, il quale ha sottolineato che il suo incarico nonretribuito. L’incarico di advisor pera ...

Francesco Lollobrigida ,capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, è ...Meloni per ricoprire il ruolo di...'organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano, ...Lo spiega all'Adnkronosdella Transizione ecologica Roberto Cingolani, che resterà al lavoro per il governo. Cingolani, dunque, sarà al lavoro per "mettere in sicurezza questo periodo". ...