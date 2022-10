Lenovo Yoga Slim 7i Pro-X | potente ma portatile

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tanta potenza in una scocca elegante e poco ingombrante. L'ultimo laptop del brand cinese è comodo da usare e trasportare, ma non trascura le esigenze di professionisti e creativi

Presentato lo scorso maggio , loSlim 7i Pro X è stato pensato daspecificamente per i creativi, per chi con il computer fa parte (o gran parte) del suo lavoro. E dunque noi l'abbiamo usato per quello, che nel nostro caso ...All'inizio del 2022,ha esteso il programmaCO 2 Offset Services dai clienti commerciali ai clienti dei PCLegion e. Crescente domanda di servizi ESG Dal lancio nel 2021, ... Lenovo Yoga Slim 7i Pro-X: design e potenza si abbinano Lo abbiamo visto all'opera nelle mani e menti creative di due giovani talenti che ci hanno mostrato tutte le sue potenzialità ...In occasione del TechWorld, l’evento annuale che il colosso tecnologico cinese dedica all’innovazione, Lenovo ha presentato i prototipi di pc portatili e telefonini con schermi arrotolabili insieme al ...