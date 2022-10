Le gazze sfruttano l’errore di Lloris per salire tra le prime quattro

Leggi su justcalcio

(Di domenica 23 ottobre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: I gol nel primo tempo di Callum Wilson e Miguel Almiron hanno portato il Newcastle tra i primidella Premier League con una superba vittoria per 2-1 in casa del Tottenham. È stato probabilmente il miglior risultato dei Magpies sotto Eddie Howe, con questa vittoria che ha ottenutovittorie in cinque partite per il club del nord-est, che alla fine ha aspirazioni a lungo termine di essere clienti abituali della Champions League. Questa vittoria ha consegnato gli Spurs a sconfitte consecutive e si è verificata in mezzo ad alcune polemiche, con i padroni di casa scontenti che nessun fallo è stato assegnato contro Wilson, che si è scontrato con Hugonella preparazione del suo lancio con un pallonetto. Almiron ha aggiunto un secondo per gli ospiti nove minuti dopo con 40 sul ...