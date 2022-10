Lazio | le pagelle di CM | Marusic crea | Felipe trasforma

Commenta per primo Atalanta -0 - 2 Sportiello 6: pronto a respingere le cannonate di Marusic, non riesce a sventare le due reti ma evita il tris col guantone. Okoli 5: impresa più ardua del previsto si rivela limitare ...Ledella. Pedro 6.5: la carta d'identità recita 35 anni ma in campo lo spagnolo è ancora un ragazzino, è un pericolo costante per la difesa dei padroni di casa. Felipe Anderson 6.5: ha ...All. Sarri 8 – E’ la sua vittoria. Ridicolizza Gasperina e rende innocua l’Atalanta, due gol e tutti a casa. La Lazio sfodera una prestazione matura, da grande squadra proprio come il tecnico chiedeva ...PROVEDEL 7: Parate difficili Zero. Ciò che colpisce però è la sicurezza che infonde a ogni compagno e tifoso al Gewiss Stadium. Piedi da centrocampista, ...