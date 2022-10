Lazio | il piano di Tare per il vice Immobile

Sono oltre 800 le sanzioni per condotte irregolare alla guida di un'auto e circa un centinaio gli illeciti riscontrati nei locali pubblici nell'ambito deldi controlli predisposti dalla Polizia di Roma Capitale per questo fine settimana, con particolare attenzione nei luoghi maggiormente frequentati della città. Più di 200 le violazioni contestate ...Laè in testa assieme al Napoli a quota 13 punti. TABELLINO GENOA -1 - 4 Arenzano (GE), Stadio 'Nazario Gambino', domenica 23 ottobre 2022, ore 14:35 Genoa -1 - 4 (V giornata del ...Domenica 23 ottobre 2022, ore 18.00 ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Okoli (46' Djimsiti), Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon (75' Ederson), Koopmeiners, Soppy (64' Maehle); Pasalic (46'Malinovskyi); ...Al Gewiss Stadium (ore 18) le squadre con meno gol subiti pur avendo tecnici propositivi. Ospiti senza Immobile ma velocissimi davanti Da quando c’è Gasperini 54 reti segnate in 14 sfide, la media è d ...