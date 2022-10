La7

... il saluto di Meloni a Draghi che ha lasciato palazzo Chigi accompagnato da un lungodai ...porti La prima premier - Le sfide dei primi 100 giorni Il timing - Dalla fiducia in Parlamento...Fazzoletti, pianti e un lungo interminabile. Il numero 10 delle squadre pi importanti del calcio italiano, dall'InterJuventus, dal MilanFiorentina, passando per Bologna e Brescia,... L'applauso alla prima riunione del Consiglio dei Ministri del Governo Meloni Francesco Valdiserri è morto travolto e ucciso da un'auto mentre si trovava sul marciapiede. A soli 18 anni la sua vita è stata spazzata via e in molti hanno voluto ...(LaPresse) Con il tradizionale passaggio della campanella, si è chiusa l'era di Mario Draghi nel ruolo di presidente del Consiglio. L'ormai ...