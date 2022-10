Lamborghini - Le integrali di SantAgata Bolognese - FOTO GALLERY

(Di domenica 23 ottobre 2022) Manca ormai poco alla presentazione di un'inedita supercar "da trekking", l'attesa versione di serie della concept Huracán Sterrato, presentata nel 2019. Parliamo di un modello che potrebbe dar vita a un nuovo segmento di mercato, l'ennesima dimostrazione dell'ormai quasi trentennale esperienza dellatra le sportive a trazione integrale, senza dimenticare la fuoristrada LM 002 degli anni 80. Del resto, le quattro ruote motrici rappresentano ormai da anni lo zoccolo duro della gamma di Sant'Agata, come potete constatare nella nostra galleria d'immagini, dove abbiamo raccolto leentrate finora in produzione.

