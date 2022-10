L’ambiente ai tempi di Sala Atm libera di inquinare | ai cittadini multe e divieti È bufera sull’Area B a traffico limitato

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 23 ottobre 2022) Una politica di sostenibilità ambientale a carico dei, non incentivata da una riduzione dei costi dei biglietti dei treni e dei mezzi pubblici.per i trasgressori da 168 a 679 euro e, in caso di reiterazione nel biennio, sanzione accessoria e sospensione della patente per 15 giorni. Giro di vite èa Milano per le nuove norme di accesso all’Area B, zona aper i mezzi più inquinanti (blocco delle auto diesel da Euro 0 a Euro 5 e benzina fino a Euro 2 in vigore dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30) entrate in vigore dal 1 di ottobre e che, in un periodo storico di forte crisi economica e sociale derivato dalla pandemia e dal rincaro delle utenze, rischia di far perdere la pazienza a tutti. Non solo agli ambulanti, agli anziani e ai ...