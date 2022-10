Ladro devasta il Pronto Soccorso | D’Amato lancia l’allarme sulla sicurezza degli ospedali a Roma

'Non è possibile assistere ancora all'ennesimo episodio di violenza, stavolta uncheil pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito'. A parlare è l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, che ha chiamato in causa il neo ministro dell'Interno del governo ..."Non è possibile assistere ancora all'ennesimo episodio di violenza, stavolta uncheil pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito. Qualche giorno fa un gruppo di teppisti ha assaltato il San Camillo. È ora di dire basta. Rivolgo un appello al neoministro Matteo ...“Non è possibile assistere ancora all’ennesimo episodio di violenza, stavolta un ladro che devasta il pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito. Qualche giorno fa un gruppo di teppisti ha assaltato ...L'episodio è avvenuto venerdì al Santo Spirito, l'assessore regionale alla Sanità chiama in causa il prefetto di Roma, ministro dell'Interno del governo Meloni ...