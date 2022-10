La solita pazza Fiorentina-Inter

(Di domenica 23 ottobre 2022) All’ultimo minuto diFederico Chiesa converge verso il centro e scucchiaia un pallone lezioso. La palla viene deviata dal braccio di Danilo D’Ambrosio. Non siamo ancora entrati nell’epoca in cui ogni tocco di mano in area equivale a un calcio di rigore, e dunque la partita sembra poter continuare. È febbraio del 2019 e l’di Spalletti sta vincendo 3-2 una partita complicata contro ladi Pioli. L’arbitro, a sorpresa, decide di concedere il calcio di rigore anche dopo aver consultato il Var. La dinamica non è così dissimile da Italia-Bulgaria a USA 94, quando Roberto Baggio è sembrato calciare volontariamente il pallone sul braccio di un difensore bulgaro per farsi dare il rigore. Veretout trasforma il rigore appena oltre il minuto 100 – per la prima volta nella storia della Serie A ...

L'Inter espugna Firenze nella partita piùdi questo campionato e raggiunge momentaneamente Lazio e Udinese a quota 21, scavalcando la ...la spinta dei propri tifosi (in curva Fiesole...Inter voto 7: Questa è la 'Inter'. Una gara senza senso, colma di goal e occasioni infinite, ... Contro l'Ajax , in un Maradona calorosissimo, si è vista lasquadra 'leggiadra', sicura dei ... Fiorentina-Inter, l'analisi dell'incredibile 3-4