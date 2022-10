(Di domenica 23 ottobre 2022) La, in un’intervista rilasciata su La Verità e a firma di Francesco Borgonovo, è tornata a parlare di. Dopo aver chiesto al governo Draghi – nel febbraio del 2022 – di eliminare il lasciaare perché «Prima o poi moriremo tutti. Mentre sarebbe sarebbe bello che potessimo riprendere a vivere», ora latorna sul tema in un libro-riflessione sul, dal titolo Tornare Umani, nato – a detta sua – «da profonda indignazione». Ciò che ha turbato la, in questi anni di pandemia, – si legge -, «è che a un certo punto è stata proprio la sudditanza delle persone che avrebbero dovuto dire “Un momento, ragioniamo, pensiamo”. Invece sentivo gente dire: “Sono felice di avere il ...

Open

LaTamaro , in un'intervista rilasciata su La Verità e a firma di Francesco Borgonovo, è tornata a parlare di Green pass. Dopo aver chiesto al governo Draghi - nel febbraio del 2022 - ...... presidente associazione Galla & Teo Sabato 14 gennaio ore 18 - Francesca Proia,, ... direttore artistico Ravenna FestivalVenturi, collaboratrice Ravenna Festival, musicologa, ... La scrittrice Susanna Tamaro al nuovo ministro della Salute: «Elimini il Green pass e limiti anti Covid: una follia sociale» «Durante la pandemia abbiamo vissuto una sorta di guerra civile e la memoria di un conflitto che ha diviso in due il Paese va affrontata», dice la scrittrice, di nuovo in libreria con Tornare umani .Sabato 22 ottobre, a Piacenza, presso il Teatro Politeama, via San Siro 7, dalle ore 9.30 si terrà il convegno "Nessuno si educa da solo. (ANSA) ...