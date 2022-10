La Russia vuole espellere gli stranieri trovati a pubblicare propaganda Lgbt

Adnkronos

Noi abbiamo bisogno solo di chi è sicuro di sé, di chicombattere, perché gli piace, ne ha bisogno, e la sua forma fisica glielo permette", dice Prigozhin nel video. "Se invece all'ultimo ...... il fronte sud in cui si può decidere questa fase della guerra 24 settembre - Putin guarda oltre il 2023: "spingere l'Ucraina a restare senza proiettili prima che lafinisca i soldati" ... Ucraina, Russia accusa: "Kiev vuole inscenare provocazione con bomba sporca" È in arrivo in Russia una legge che vieta gli adulti di parlare di rapporti gay: la norma, firmata da 390 deputati su 450, potrebbe essere approvata dalla Duma già il prossimo 27 ottobre. Secondo quan ...Zelensky: «Elettricità ripristinata in alcune zone». G7: «Restituire la centrale di Zaporizhzhia». La 101esima divisione aerotrasportata Usa dispiegata in ...