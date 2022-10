La pandemia ha ' moltiplicato' gli animali domestici

Leggi su agi

(Di domenica 23 ottobre 2022) AGI - Laha innescato l'acquisto dida compagnia, generando un enorme business ma anche una sovrappopolazione e problemi ambientali, scrive il Paìs. Cosicché in Europa occidentale “la spesa per cibo e accessori salirà a 36,5 miliardi di euro quest'anno”, secondo i calcoli di Euromonitor International, società di ricerche di mercato. Nei suoi studi, la crescita accumulata negli ultimi tre anni del business degli “amici pelosi” raggiunge il 13%. Avanzava con forza prima della, ma dopo i ripetuti lockdown “si è aperto un nuovo ciclo che ha aggiunto milioni di cuccioli a una popolazione già considerevole”. Fdiaf, voce dell'industria dei mangimi in Europa, calcola che nel 2021 ci siano stati 90 milioni di famiglie con uno o più. Sono cinque milioni in più ...