La nonna più sexy del mondo svela il segreto di bellezza | «Mangio un avocado al giorno»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 23 ottobre 2022) È lapiùdel. Si chiama Gina Stewart, ha compiuto 52 anni il mese scorso ed è nota sui social per avere uno aspetto giovanile a dir poco sbalorditivo: curve esplosive emozzafiato. In un recente post su Instagram hato alcuni segreti die ha detto che mangiare unalè il suo must per mantenere una pelle sempre fresca e luminosa. Gina Stewart è una mamma di quattro figli e, anche se sembra assurdo per l’aspetto super giovanile, è già diventata. Il suo profilo Instagram è pieno di foto hot e provocanti che esaltano la sua prorompente, anche se spesso viene accusata dagli utenti di risultare troppo volgare e fuori luogo «per una della sua età», «Sei ...