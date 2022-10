La frase di Mourinho su Lozano | ' Quello che si tuffa sempre'

Al termine del matchè intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato.E Joséin sede di presentazione del match è stato stuzzicato sul giocatore rispondendo con una battuta: 'Se passa davanti a me magari posso fargli lo sgambetto'. Unache però sembra ...Le frasi "provocatorie" di José Mourinho sono una trappola, un tranello in cui il Napoli però non sembra cadere, almeno prima di entrare in campo: «Noi non ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...