La flotta fantasma russa che aggira le sanzioni Ue | così Mosca beffa il blocco al petrolio

(Di domenica 23 ottobre 2022) In previsione dell’entrata in vigore dell’embargo alrusso da parte dell’Unione Europea, il prossimo 5 dicembre, nel mondo si sta formando una«ombra» –la definisce Bloomberg che ne dà notizia – di petroliere pronte a trasportare il greggio che l’Ue smetterà di acquistare verso altre destinazioni. Le navi acquistate, riferisce la testata statunitense, sono già 240, e molte di queste sono state vendute a compratori la cui identità non è stata rivelata. Nonostante le importazioni europee siano calate, con la quota sulle esportazioni russe che è passata da oltre metà del totale il 28 giugno scorso a circa un terzo a inizio ottobre, la quantità di greggio che lascia la Russia nello stesso periodo è aumentata, attestandosi a oltre 3 miliardi di barili al giorno, addirittura più che a febbraio. Bloomberg evidenzia come ...