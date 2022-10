La fabbrica di cioccolato | Ncis Los Angeles o Arctic? La tv del 23 ottobre

Leggi su bergamonews

(Di domenica 23 ottobre 2022) Per la prima serata in tv, domenica 23su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Mina Settembre 2”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Angioletta” e “Il genio”. Nel primo, Mina si imbatte in un caso estremamente delicato: quello di Angioletta, ragazzina con una disforia di genere che le sta rendendo la vita impossibile. Intanto, un incontro casuale tra Titti e Max ha fatto sì che quest’ultimo scoprisse la verità: il padre del bambino potrebbe essere lui… Nel secondo, quando il tuttofare di fiducia del consultorio si rompe un braccio e deve essere operato, Mina scopre che costui non possiede documenti e che la sua identità è a dir poco misteriosa. Nel tentativo di evitargli di passare un guaio burocratico e legale, si imbarca verso Taranto insieme a Domenico, alla ricerca del passato dell’uomo misterioso… Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il ...