La disuguaglianza è innaturale Siamo tutti carne della stessa carne indipendentemente dall' angolo del pianeta da cui veniamo e respiriamo all' unisono con piante e animali del nostro mondo comune

(Di domenica 23 ottobre 2022) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Non abbiamo vissuto le terribili faide medioevali tra guelfi e ghibellini e signorotti di ogni contrada in lotta tra loro di dantesca memoria, la Storia con i suoi secolari conflitti ci appare sbiadita, eppure mai come adesso l’umanità ci sembra divisa. Le differenze economiche ormai insopportabili creano crepe profonde nel vivere civile e le emergenze climatiche ed energetiche non fanno che aumentare le ostilità tra gli abitantiterra sempre più numerosi e insoddisfatti. Sovranismi e nazionalismi trovano terreno fertile in questa sofferenza globale utile alla propaganda e si diffondono a macchia d’olio come fossero nuove religioni. All’inizio del terzo millennio la fratellanza tra i popoli sembra una chimera lontana ed è la paura ad avere la meglio sulla speranza di un futuro migliore. Eppure il ...