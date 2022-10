La destra sta facendo la destra. E solo ora la sinistra l'ha capito - Politica - quotidiano.net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Fratelli d'Italia, in Europa, noninfatti con i lepenisti. Prova ne è, una Marine Le Pen che ...a rivendicare il rapporto di vecchia data con "Giorgia" parlando di "grande giorno per la...Il Pd deve fare un esame di coscienza e rendersi conto del perché operai e periferie hanno preferito ... La destra sta facendo la destra E solo ora la sinistra l’ha capito Credo che solo ora, con la formazione del nuovo governo dopo la scelta dei due presidenti delle camere, il centrosinistra abbia realizzato appieno che la destra ha vinto le elezioni. Un’abitudine auto ...Merito, burocrazia, tasse: nelle sfide più identitarie il governo trova subito l'ostruzione del sistema La grande scommessa del governo Meloni è nascere come il più conservatore degli esecutivi della ...