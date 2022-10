La denuncia | I russi tengono in ostaggio bimbi di Energoda

(Di domenica 23 ottobre 2022) "Inon intendono restituire ai genitori dei bambini che erano stati portati dar alla regione russa di Krasnodar per una 'vacanza'". Lo dice il sindaco della città dove sorge la centrale di Zaporizhzhia, Dmytro...

RaiNews

La polizial'esistenza di fosse comuni con almeno 500 cadaveri, tra loro molti riportano segni di torture. La ripresa è difficile. A un mese dalla fuga precipitosa dei soldati, in ...Tre giorni dopo, le forze speciali dei servizi segretipompano gas anestetizzante dall'... 1925 - Nanni Loy:, impegno sociale, memoria storica: sono gli ingredienti del cinema di Giovanni ... Novaja Gazeta denuncia: 261mila uomini russi arruolabili sono fuggiti dal Paese Accuse russe all'Ucraina: "Ci attaccano sul nostro territorio". Kiev replica: "Bombardamenti su larga scala alle nostre infrastrutture energetiche". Il presidente Zelensky alla popolazione: "Usate l'e ...Fuga da Kherson. I civili stanno lasciando la città alla foce del Dnipro, annessa alla Russia con il referendum di settembre che la comunità internazionale non riconosce come legittimo. Le autorità fi ...