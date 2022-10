La campanella | squillante protagonista del cambio di governo

Leggi su agi

(Di domenica 23 ottobre 2022) AGI -per chi arriva, pungente per chi lascia. E' la, un campanellino d'argento che simboleggia il passaggio di consegne tra il presidente del Consiglio uscente e il nuovo inquilino di palazzo Chigi. In realtà esiste da decenni, ma solo dal 1996 è diventata una star. Laè realizzata in argento con incisa la scritta 'Il Presidente del Consiglio dei ministri' e da venticinque anni a ognidiviene consegnata dal premier uscente a quello nuovo. Per lungo tempo questo sè stato fatto nel chiuso dello studio del presidente del Consiglio, con un colloquio in cui chi lascia aggiorna chi arriva sui principali dossier aperti. Poi nel 1996 Romano Prodi vince le elezioni e deve subentrare a Lamberto Dini. Nessuno dei due è amante delle ...