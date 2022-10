La campanella passa da Draghi a Giorgia Meloni | inizia il viaggio | «Ingresso impattante»

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 23 ottobre 2022) L’arrivo dia palazzo Chigi è baciato dal sole e “annunciato” dagli applausi della folla di cittadini in attesa della nuova premier dietro le transenne lungo una Via del Corso blindata. Altri ancora restano all’di Piazza Colonna, anche questa chiusa in occasione della tradizionale cerimonia dellache si svolge a Palazzo Chigi. Dove, ad attendere la neo premier c’è un sorridente Mario, in cima allo scalone che conduce alla Sala dei Galeoni, dove ha avuto luogo ilggio di consegne con la tradizionale cerimonia dellaggio della: l’accoglienza di«Benvenuta, come stai?», chiede il premier ...