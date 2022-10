napolipiu.com

Mourinho(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano (Lozano), Osimhen (Raspadori),. All. ...Ilha vissuto un'estate di lacrime e dopo i saluti di simboli come Koulibaly, Mertens e Insigne, dopo un mercato sofferto con gli arrivi del semisconosciuto come, giovanotti ... Kvaratskhelia-Napoli pronto il rinnovo: Ecco quanto guadagnerà Grossi movimenti intorno a Kvaratskhelia: l'attaccante del Napoli sta impressionando tutti e il suo futuro potrebbe presto cambiare colore ...I giocatori del Napoli nella serata di ieri sono sbarcati a Roma in treno. Tanti tifosi azzurri alla Stazione Termini.