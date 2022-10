Kikò Nalli | chi è l’ex marito di Tina Cipollari | età | lavoro | figli | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 23 ottobre 2022) Chiccoè noto soprattutto in quanto exdi, l’opinionista di Uomini e Donne il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nel tempo, però, anche, hair stylist, è diventato un personaggio dello show business, con varie partecipazioni ai programmi di Barbara D’Urso e al Grande Fratello vip nell’edizione del 2019. Seppurenon ha mai abbandonato la sua passione inziale: fare il parrucchiere. Una professione che svolge tuttora con grandi soddisfazioni. View this post onA post shared by • ISA E CHIA • (@isaechia) Chi è ChiccoL’hair stylist ha 53 anni ed è originario di Sabaudia dove ha lavorato in vari saloni di bellezza. Ha iniziato a lavorare quando ...