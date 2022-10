Kate Middleton | perché ha annullato tutti gli impegni Reali per due settimane

(Di domenica 23 ottobre 2022) Leche sono seguite alla difficile scomparsa della Regina sono state ricche die William sono stati letteralmente catapultati in un’altra dimensione, con un titolo ingombrante da sostenere ma che – prima o poi – doveva arrivare. I Principi di Galles hanno così iniziato a seguire l’agenda Reale a loro assegnata, dismettendo il lutto indossato per oltre 10 giorni per onorare la Sovrana appena scomparsa.dunque, improvvisamente, hanno deciso di interrompere tutto?e William si sono presi una pausa Da quando sono diventati Principessa e Principe del Galles, ereditando i titoli che erano stati di Lady Diana e di Carlo, non hanno avuto un momento di pausa. Hanno infatti accolto con grande entusiasmo i loro nuovi ...

Dall'ultima volta che hanno partecipato ad un evento pubblico , sono passati circa dieci giorni: il principe William e Kate erano insieme alla Copper Box Arena di Londra, lo scorso 13 ottobre, per il decimo anniversario del programma benefico Coach Core. Lei, in verità, si è fatta sentire anche poco dopo, ... William e Kate Middleton, nessun impegno ufficiale (per godersi i figli) kate Middleton, si inginocchia con sua figlia in braccia e per media inglesi diventa supermamma. Like e critiche dei social.Kate Middleton è sempre in splendida forma, complice la sua innata bellezza e il suo segreto di benessere: una dieta equilibrata ...