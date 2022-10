Juventus Pedraza | interesse per il terzino e concorrenza a un altro club italiano

...soprattutto due i nomi a stuzzicare il Ds Cherubini per il binario mancino della, in ... Oltre all'ex Barcellona sotto osservazione nel ruolo per la Juve rimane anche, che sta ...Calciomercato, da avversario a nuovo acquisto Cherubini gli farà un ulteriore esami. Bianconeri pronti a mettere le ali Da avversario a prossimo, forse, nuovo acquisto della. Questa sarebbe la voglia di Cherubini, responsabile dell'area tecnica della Vecchia Signora, che dalla trasferta portoghese di marted' contro il Benfica spera principalmente di tornare a ...La Juventus risale la china in campionato ed è all'ultima spiaggia in Champions: ma a tenere banco è anche il mercato in casa bianconera ...Calciomercato Juventus, da avversario a nuovo acquisto Cherubini gli farà un ulteriore esami. Bianconeri pronti a mettere le ali ...