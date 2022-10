Juric sorride | ' Che carattere il mio Toro Pellegri ha le doti dei grandi bomber'

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il suoritrova a Udine, campo su cui quest'anno ancora non aveva vinto nessuno, un successo che mancava dal 5 settembre. E Ivantorna are: "Sono strafelice per ilche ...

La Gazzetta dello Sport

Il suo Toro ritrova a Udine, campo su cui quest'anno ancora non aveva vinto nessuno, un successo che mancava dal 5 settembre. E Ivantorna a sorridere: "Sono strafelice per il carattere che abbiamo mostrato e per certe azioni, ma abbiamo sofferto. L'Udinese mi è piaciuto tanto, non posso dire che abbiamo dominato. Ci sono ...Torino - Juventus: ultima chiamata per Allegri,per evitare la crisi. Il derby di Torino ha ...anche la Juve: Allegri non ha infatti mai perso con Mariani arbitro (otto vittorie e due ... Juric sorride: "Che carattere il mio Toro. Pellegri ha le doti dei grandi attaccanti" Mai semplice organizzare un viaggio in Friuli con partita fissata all'ora di pranzo domenicale. Ecco cosa faranno Schuurs e i compagni ...La Lega ha reso noto chi sarà l'arbitro che dirigerà la sfida tra friulani e granata, valida per l'undicesimo turno di campionato ...