Juan Jesus | «Nello spogliatoio c’è una serenità assurda | il destino dipende da noi»

(Di domenica 23 ottobre 2022) Al termine di Roma-Napoli 0-1, ai microfoni di Dazn ha parlato il difensore centrale del Napoli,. Ha fatto notare che in qualunque squadra abbia giocato si è sempre fatto trovare pronto all’esigenza, a disposizione di ogni mister. Essere titolare o riserva, ha detto, non fa alcuna differenza per un professionista come lui. Ha anche commentato il gol che ha mancato quando si è trovato di fronte alla porta da solo. Peccato, un’occasione davvero clamorosa andata in fumo. «In tutte le squadre in cui ho giocato mi sono sempre fatto trovare pronto. Sono un professionista e sono sempre stato corretto. Che sia riserva o titolare, per me non conta. La Roma è fortissima nei calci piazzati e l’attenzione deve essere al massimo. Poi davanti ho tirato malissimo nell’occasione che ho avuto, ma l’importante è che abbiamo vinto». Sentite qualcosa di diverso ...