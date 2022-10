Inverno non ti temo | energia in cucina

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 23 ottobre 2022) Lo so, ne state leggendo di tutti i colori in questi giorni. Siamo ossessionati dal risparmio di. I media ci terrorizzano perché ” dobbiamo preparaci ad unfreddo e probabilmente con meno corrente del solito”. Insomma, siamo bombardati di consigli su cosa è meglio fare. Quello che sfugge è che tutta questa mole di “consigli” non è altro che una serie di buone abitudini che tutti noi avremmo già dovuto avere da tempo. Ma diciamolo: abituati ad abbondare e abusare, finora non ce ne eravamo accorti. Fino a che non ci hanno tagliato il gas. Quello che dobbiamo capire è che l’è un nostro alleato e che dovremo essere noi per primo a sfruttarla al meglio. Una cosa che avremmo già dovuto fare da tempo. A tal proposito, mi viene in mente una scena scolpita in me come se fosse nella pietra: io ho circa 10/11 anni. ...