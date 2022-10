Inter su polemica Commisso | “Nessun commento | noi dobbiamo pensare alla Champions”

La codadi Fiorentina -fa discutere ancora: arriva addirittura il botta e risposta tra ex compagni in nerazzurroFiorentina -rischia di essere una delle partite più discusse dell'anno, ...Commenta per primo Torna l'appuntamento con le Top 5 news di Calciomercato.com : spazio alla codadi Fiorentina -e all'attesa del Milan per notizie dall'infermeria. La sfida tra Roma e Napoli è anche sul mercato, mentre la Juve aspetta Chiesa .l club nerazzurro, interpellato dall'ANSA, non intende fare alcun commento, né rispondere ai viola: tutta la società guarda oltre ed è già concentrata verso la decisiva sfida di mercoledì in Champions ...Fiorentina-Inter, Frey polemizza su Instagram su arbitraggio e uso del Var durante la gara gli rispondono due ex nerazzurri La polemica ormai è divampata e questo avrebbe fatto molto piacere al simpat ...