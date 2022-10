Inter | nessuna risposta alle parole della Fiorentina

(Di domenica 23 ottobre 2022) L’non commenta quanto accaduto ieri sera a Firenze dopo la gara vinta contro lapellato dall’ANSA, il club ha de comunicato di non voler fare alcun commento né rispondere ai viola:, con al società concentrata già verso la decisiva sfida di mercoledì in Champions League contro il Viktoria Plzen, che potrebbe valere il passaggio del turno. SportFace.

squadra ha perso più punti da situazione di vantaggio rispetto al Bologna in questa ... Dopo il rientro per la lombalgia, l'exsi è ripreso l'attacco e ha regalato una prestazione di ...Oggi la Fiorentina pretende le scuse da parte dell'per le accuse a Commisso . Maiscusa, però, dal club viola, per il disgustoso comportamento della sua tifoseria. Chiamarli tifosi, poi,...Il fischietto di Fiorentina-Inter, che aveva già ammesso d'aver sbagliato in Atalanta-Milan, con ogni probabilità sarà fermato ...Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Paolo Valeri, arbitro di Fiorentina-Inter, dovrebbe essere fermato dal designatore Rocchi dopo la disastrosa direzione di gara del "Franchi", ...