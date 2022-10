Inizia la stagione del Volley Bergamo | esordio contro le campionesse di Conegliano

Leggi su bergamonews

(Di domenica 23 ottobre 2022). Dopo due mesi di preparazione e di amichevoli,finalmente ladel1991. Le ragazze di coach Micoli faranno il proprio debutto in Serie A1 domenica alle 19:30 sul campo probabilmente più difficile in assoluto: quello delled’Italia in carica dell’Imoco. Le due squadre si ritrovano di fronte al Pala Verde di Treviso una settimana dopo essersi sfidate in amichevole al Trofeo Città di, da cui sono uscite vincitrici le bergamasche. La parola d’ordine sarà, però, dimenticare il test match”, ha voluto sottolineare coach Stefano Micoli, “perché vedremo sicuramente in campo un’Imoco diversa. Noi, d’altra parte, dovremo essere bravi a sfruttare il vantaggio di aver lavorato a ranghi quasi ...