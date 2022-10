Infortunio Immobile | previsti nuovi controlli per l’attaccante | le ultime

(Di domenica 23 ottobre 2022) Cirodovrà stare fuori fino a gennaio, ma la Lazio conserva un lume di speranza e martedìfaràCirodovrà stare fuori fino a gennaio, ma la Lazio conserva un lume di speranza e martedìfarà. Secondo quanto riportato da La Repubblica, sarà fatta una nuova risonanza per capire come procedere il recupero e se c’è la possibilità per i biancocelesti di riavere il capitano per la sfida contro la Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

In estate Atalanta - Lazio sarebbe stata sintetizzata con Zapata vs Immobile, invece il confronto tra bomber non ci sarà: se il colombiano, infatti, ha ormai recuperato dall'infortunio, Sarri senza il suo leader e punto di riferimento in avanti, Ciro Immobile, si affiderà alla carta Zapata anche se al momento non si sa ben quanti minuti potrebbe avere nelle gambe al rientro dopo l'infortunio. Ciro Immobile dovrà stare fuori fino a gennaio, ma la Lazio conserva un lume di speranza e martedì l'attaccante farà nuovi controlli. RASSEGNA STAMPA - L'assenza di Immobile per infortunio, vedrà Milinkovic ancor più protagonista. Sarà lui a trascinare la squadra, come è capitato in passato.