Incidente tra ambulanza | polizia e moto al Vivaro | è Claudio Lemma il centauro morto

BolognaToday

L'uomo di 39 anni arrestato ieri a Bologna dalla Polizia Locale per aver provocato la morte di una donna di 81 anni, Luisa Giovannini, investita all'angolovia Azzurra e via Vizzani, era alla guida con la patente revocata e aveva droga con sé. Visibilmente ubriaco secondo gli agenti intervenuti, è stato arrestato per omicidio stradale aggravato dalle ......si è svoltole 12 e 10 e le 13 e 20 circa. Al campo base erano pronte le squadre di terra della stazione di Maniago del Soccorso Alpino in caso di ulteriore supporto. TEMI:fvg ... Incidente in via Azzurra: scontro tra auto, anziana morta sulle strisce E’ Claudio Lemma il centauro di 44 anni che ha perso la vita nell’incidente di ieri su via Pratoni del Vivaro, nel territorio del Comune di Velletri. L’incidente ha coinvolto un’ambulanza e un blindat ...Domenica un aereo da guerra russo è precipitato in una zona residenziale nella Siberia meridionale, in Russia, danneggiando seriamente alcuni edifici.