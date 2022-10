(Di domenica 23 ottobre 2022) Insi sta votando per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica e citre candidati dati per favoriti, anche se l’esito della votazione rimane incerto. Il presidente inha un ruolo per lo più formale, ma l’elezione

Il Post

Oggi laè al voto per scegliere il successore di Borut Pahor, il capo dello Stato giunto alla fine ... Alle urnechiamati 1,7 milioni di elettori negli oltre 3.100 seggi. I candidati...... nell'estrema parte orientale della provincia di Udine, a pochi passi dal confine con la: ...un centinaio le case, molte delle quali vuote, e l'abitazione più tipica di Topolò è la " casa ... In Slovenia ci sono le elezioni presidenziali SLOVENIA - Oggi la Slovenia è al voto per scegliere il successore di Borut Pahor, il capo dello Stato giunto alla fine del suo secondo e ultimo mandato, come pre- vede la costituzione. Si vota fino al ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...