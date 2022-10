Il sogno di Iaia | decorare le stanze del reparto di pediatria del Papa Giovanni

Leggi su bergamonews

(Di domenica 23 ottobre 2022) Bergamo. Sono già 28 ledeldi, che, grazie all’associazione “Ildi”, sono state riempite di colore e fantasia per favorire il benessere dei piccoli pazienti durante la degenza ospedaliera. Alla conclusione del progetto, denominato “Ilin una stanza”, saranno 35 ledei reparti di, Oncologia Pediatrica, Epatologia, Gastroenterologia pediatrica e dei Trapianti ad essere decorate. Unnato nel cuore della piccola Ilaria Orlando, deceduta nel 2018 dopo una battaglia durata sei anni, con la promessa di realizzare il suo desiderio per i bambini che sarebbero arrivati in ospedale dopo di lei. Un giorno come tanti altri trascorso tra visite, prelievi e terapie, giocando con la sua ...