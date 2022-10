Il saluto commosso di Draghi ai dipendenti di palazzo Chigi tra gli applausi dalle finestre – Il video

(Di domenica 23 ottobre 2022) Con un lungo applauso idella presidenza del Consiglio hanno salutato Mariofuori da. Il premier uscente – visibilmente– ha alzato entrambe le mani e ricambiato ilai lavoratori affacciati alle. Poi,ha salutato sorridendo i giornalisti, prima di entrare in auto e lasciare la sede dell’esecutivo per l’ultima volta. Dopo il passaggio di consegne con Giorgia Meloni e la foto di rito insieme alla nuova premier, al prossimo sottosegretario Alfredo Mantovano a quello uscente Roberto Garofoli e al segretario generale uscente di, Roberto Chieppa, Marioha passato il picchetto d’onore alla nuova presidente del Consiglio nel cortile di ...

... ed Egli, che negli scatti precedenti di quel rullino è ritratto in atteggiamentoe ... è appena dopo il primo accenno diche si scioglie un sorriso paternamente amicale, aperto all'...... sorella di Andrea, vicedirettore della Gazzetta) hanno affollato la chiesa ed il sagrato della basilica di Santa Maria Liberatrice a Testaccio dove in mattinata si è tenuto l'ultimoal ...Mario Draghi, commosso ed emozionato, lascia Palazzo Chigi dopo la cerimonia delle campanelle: ecco le emozionanti immagini.TREVISO - Commosso l'ultimo saluto a Walter Frandoli questa mattina, 22 ottobre nel Duomo di Treviso. La cerimonia presieduta dal parroco del Duomo, don Giorgio Riccoboni ha visto ...