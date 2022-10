Il primo Consiglio dei ministri del governo Meloni | cosa è stato deciso

La presidente delGiorgia Meloni ha aperto i lavori delCdm con un "sentito ringraziamento" al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La premier Giorgia Meloni ha proposto la nomina a ...Roma, 23 ottobre 2022 Al via a Palazzo Chigi ildei ministri presieduto da Giorgia Meloni. La riunione del Cdm dovrebbe formalizzare la carica di vicepremier per Matteo Salvini e Antonio Tajani e nominare sottosegretario alla ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Giorgia Meloni è “il” presidente del Consiglio della XIX legislatura. Così ha voluto definirsi la prima donna a ricoprire in Italia un incarico tanto prestigioso nelle istituzioni. E’ significativo ch ...