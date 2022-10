Il piano 6G di Putin si candida per il cimitero degli insuccessi tech

(Di domenica 23 ottobre 2022) La Russia punta a sviluppare la tecnologia superveloce 6G, saltando del tutto la diffusione delle reti 5G, nella speranza di compiere un salto generazionale. Il governo russo investirà più di trenta miliardi di rubli (cinquecentouno milioni di dollari) nella ricerca, sotto la supervisione di Oleg Ivanov, ex vice ministro del Ministero dello Sviluppo Digitale, ora a capo dell’Istituto di Ricerca e Sviluppo Radio (NII Radio). Si tratta di un progetto a dir poco ambizioso. La Russia non è riuscita a costruire reti 5G, inizialmente a causa della resistenza dei militari russi e successivamente a causa delle sanzioni occidentali. Gli esperti all’interno e all’esterno del Paese considerano il progetto irrealistico, eppure il governo intende investire miliardi nel programma. Lo sviluppo di reti 6G all’avanguardia in un Paese sottoposto a dure sanzioni tecnologiche non è l’unico progetto ...

