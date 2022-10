Il Napoli vince anche a Roma | giallorossi piegati da Osimhen

Leggi su iltempo

(Di domenica 23 ottobre 2022)(ITALPRESS) – Ilbatte la1-0 all'Olimpico, si conferma imbattuto e ottiene l'undicesimo successo di fila in tutte le competizioni per la seconda volta nella sua storia. Una rete dinel finale vale i 29 punti in classifica e la conferma in vetta alla Serie A. Oltre ai soliti Dybala e Wijnaldum, Mourinho perde Zalewski, escluso dai convocati per un'indisposizione nella notte, e rilancia dal 1? Karsdorp. Al 9? ci prova Abraham dopo una riconquista alta di Camara ma la conclusione dell'inglese è larga. Per assistere al primo vero squillo delbisogna aspettare il 27?: Zielinski si ritaglia lo spazio per il tiro e calcia da fuori area, Rui Patricio blocca a terra. Al 39? un caso da moviola rischia di sbloccare il match: l'arbitro Irrati concede un calcio di rigore al ...