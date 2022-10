Il Napoli spalle al muro | addio da 120 milioni | c’è già il sostituto

Leggi su calciomercatonews

(Di domenica 23 ottobre 2022) Le grandi squadre sono alla continua ricerca di calciatori in grado di potenziare le rispettive rose, non solo per la sessione invernale ma anche in vista della prossima stagione. Il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.