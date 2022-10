Il lungo applauso dei dipendenti di Palazzo Chigi a Mario Draghi nell’ultimo giorno da Premier | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 23 ottobre 2022) Iltradizionaledeidella Presidenza del Consiglio ha accoltonel cortile di. L’ormai ex, prima di lasciare la sede dell’esecutivo, ha passato in rassegna il picchetto d’onore a seguito dell’appena avvenuto passaggio di consegne a Giorgia Meloni, sancito simbolicamente dalla cerimonia della campanella. Con un largo sorriso, lo stesso col quale ha accolto la nuova inquilina diha stretto la mano all’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli e ha salutato i giornalisti con un “Arrivederci”, per poi salire in auto e lasciare la sede del Governo. La scena del commiato diha ...